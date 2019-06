Autistische man slaat vrouw van de fiets: eis tbs

Publicatie: di 18 juni 2019 17.40 uur

LEEUWARDEN - Voor een (relatief) licht feit – mishandeling- eiste officier van justitie Leonie Lübbers dinsdag in de strafzaak tegen een 31-jarige inwoner van Kortehemmen de zware sanctie van tbs met dwangverpleging. De man had op 4 maart zonder enige aanleiding een vrouw letterlijk van de fiets geslagen. De vrouw viel in een droge greppel en liep twee gebroken ribben op. De eis van een gedwongen behandeling heeft alles te maken met de stoornis van de man: hij is autistisch en hij lijdt aan schirozfrenie.

Zorgboederij

Daarvoor krijgt hij medicijnen, maar die slikt hij lang niet altijd. Een psychiater en een psycholoog vonden dat hij nader psychisch onderzocht moet worden. Dat zou dan moeten gebeuren middels een observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Er zou dan vooral gekeken moeten worden naar de mate van toerekeningsvatbaarheid. De verdachte woonde indertijd op een zorgboerderij in Kortehemmen.

Zware maatregel

Advocaat Piet Sipma voorspelde dat zijn cliënt niet van plan was om mee te werken aan een onderzoek in het PBC. Volgens Lübbers is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar. Daardoor kan er aan hem geen straf worden opgelegd, maar hij kan wel – gedwongen- behandeld worden, als de rechtbank dat noodzakelijk acht. Als de rechtbank tbs een te zware maatregel vindt, kan de verdachte ook nog voor een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis worden geplaatst.

‘Ik ben een natuurmens’

De man beriep zich dinsdag in eerste instantie op zijn zwijgrecht. Bij de rechter-commissaris (RC) had hij toegegeven dat hij de vrouw had mishandeld en geduwd. Waarom hij dat had gedaan, kon hij niet uitleggen. De vrouw had haar zoontje van voetbaltraining gehaald en was op weg naar huis. Onderweg kwamen ze de verdachte tegen. Die had net een aangereden pad uit zijn lijden verlost. ‘Ik ben een natuurmens’, had hij eerder al verklaard.

Droge greppel

Volgens hem had de vrouw iets geroepen. Ondanks dat moeder en zoon de gang er goed in hadden op hun elektrische fietsen, werden ze door de verdachte ingehaald. Hij gaf de vrouw een duw tegen de schouder en sloeg haar met de vuist vol in het gezicht. De vrouw viel in een droge greppel. Ze zat onder het bloed, ze had een blauw oog, een snee in de neus en twee gebroken ribben. De vrouw wil een schadevergoeding van ruim 4600 euro. Ze kampt nog steeds met de psychische naweeën van de mishandeling.

De rechtbank doet op 2 juli uitspraak.