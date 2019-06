Wethouder maakt kennis met Warfstermolen

Publicatie: di 18 juni 2019 17.00 uur

WARFSTERMOLEN - Afgelopen vrijdag bracht wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân een bezoek aan Warfstermolen. De Vries maakt een kennismakingsronde langs de dorpen in het oostelijk deel van de gemeente, waarvan hij het bestuurlijk aanspreekpunt is.

De contactwethouder ging in dorpshuis De Warf in gesprek met voorzitter Arjen van den Heuvel en penningmeester Klaas de Vries van het dorpsbelang. Tijdens NLDOET realiseerden de inwoners een Minibieb, een houten hokje naast het dorpshuis.De Minibieb wordt goed bezocht en er staat een verscheidenheid aan boeken.

Samenwerking met omliggende dorpen

Warfstermolen is een klein dorp met redelijk veel verloop. Sommige inwoners zijn er geboren en getogen, anderen komen voor de rust of de ruimte. De voorzieningen in de regio zijn van groot belang. Het dorpsbelang heeft daarom regelmatig overleg met de vier omliggende dorpen. Zij helpen elkaar in de promotie van activiteiten en wisselen ideeën uit om de onderlinge samenhang te versterken.

Gaswinning

Na de publicatie over de verleende vergunning voor het fracken in Pieterzijl is dit onderwerp weer actueel in deze omgeving. Het kwam tijdens het gesprek met de wethouder ook kort aan de orde.

Woningbouw

De gemeente wordt gevraagd in te springen op de behoefte voor woningbouw en bedrijfsterreinen. Deze vraag leeft vooral bij de buurdorpen. Het dorpsbelang geeft aan dat wanneer er concrete vraag is naar kavels er goed contact moet zijn met de gemeente.

De komende maand zal de wethouder meer dorpen in gemeente Noardeast-Fryslân bezoeken.