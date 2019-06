File op N31 door over de kop geslagen aanhanger

Publicatie: di 18 juni 2019 15.50 uur

DRACHTEN -

Op de N31 tussen Leeuwarden en Drachten heeft dinsdagmiddag korte tijd een file gestaan. Deze ontstond nadat een bedrijfsauto met aanhanger de macht over het stuur verloor. De aanhanger met houd belandde hierdoor op de kop op de autoweg waardoor beide rijstroken werden versperd.

Een toevallig passerende motoragent heeft eerst hulp verleend, maar de bestuurder bleek ongedeerd. Met behulp van een sleepkabel is de aanhanger naar één rijstrook gesleept zodat het verkeer weer doorgang kon vinden. De aanhanger is later door een berger weer op de wielen gezet en afgevoerd.