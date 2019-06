Eastermar krijgt volgend jaar weer brugwachter

Publicatie: di 18 juni 2019 15.00 uur

EASTERMAR - De brug over de Lits in Eastermar wordt in 2020 weer bediend door een ouderwetse brugwachter op locatie. De gemeente maakt hiervoor jaarlijks 45.000 euro vrij. De tijdelijke oplossing staat vermeld in de Kadernota 2020-2023 van Tytsjerksteradiel.

De 60 jaar oude brug werd altijd bediend door de provincie Fryslân vanaf Schuilenburg maar deze overeenkomst stopt per 2020. De brug moet dan bediend worden door Rijkswaterstaat (mede vanwege de overdacht van het Prinses-Margrietkanaal van provincie naar Rijkswaterstaat). De huidige apparatuur is echter niet geschikt voor verplaatsing van de bediening.

Momenteel wordt er een onderzoek gedaan naar de toekomst van de brug. De bestaande afstandsbediening zou kunnen worden aangepast of mogelijk is de bouw van een nieuwe brug een verstandigere keuze. Er moet dan ook gekeken worden hoe hoog de brug wordt gebouwd. Alle mogelijkheden worden in het najaar door de gemeenteraad besproken. Het betekent echter wel dat er in 2020 eerst weer een brugwachter wordt ingezet om de brug te bedienen (totdat er een besluit is genomen).