Sloependief 'Ome Willem' moet 20.000 euro betalen

Publicatie: di 18 juni 2019 13.37 uur

LEEUWARDEN - Voor de diefstal van vijf sloepen is een 46-jarige man uit het Drentse Emmer-Compascuum veroordeeld tot een gevangenisstraf van 51 dagen plus een half jaar voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft de Drent al in voorarrest uitgezeten. Omdat de zaak al erg oud was – de feiten dateren van bijna 5,5 jaar geleden- vond de rechtbank in Leeuwarden dat de sloependief niet meer terug naar de gevangenis hoefde.

Film van ome Willem

De man werd door medeverdachten ‘Willem’ genoemd, vanwege de sterke gelijkenis met Edwin Rutten, die in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw de titelrol vervulde in het kinderprogramma de film van ome Willem. In de maanden september, oktober en november 2013 stal ‘Willem’ sloepen in Langweer, Wergea, Grou, Boornzwaag en het Overijsselse Wannaperveen.

Disselslot doorgeslepen

Dat deed hij niet alleen, de politie hield ook een 53-jarige man uit het Duitse Twist aan. Zijn zaak werd twee weken geleden aangehouden. De zaak kwam aan het rollen toe de eigenaar van de sloep in Boornzwaag ontdekte dat het disselslot van de boottrailer was doorgeslepen. De politie plaatste een volgapparatuur op de boot. Niet veel later werden bij een watersportbedrijf in Grootebroek (Noord-Holland) drie mannen opgepakt.

20.000 euro betalen

Later werden ook de Drent en de Duitser aangehouden. Zij zouden degenen zijn geweest die alles regelden. De Drent ontkende alle beschuldigingen aan zijn adres. Tegen beter weten in, volgens officier van justitie Roelof de Graaf. Omdat de zaak al erg oud was, eiste de officier niet een langere celstraf dan het voorarrest. De rechtbank ging daarin mee. De schadevordering van een echtpaar dat hun sloep nooit heeft teruggezien, werd toegewezen. De Drent moet het echtpaar 20.000 euro betalen.