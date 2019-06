Extra voorstelling Iepenloftspul Houtigehage

Publicatie: ma 17 juni 2019 21.52 uur

HOUTIGEHAGE - Het Iepenloftspul 'Gean of Bliuwe' in Houtigehage is zo succesvol dat aanstaande zaterdag een extra voorstelling gespeeld wordt.

In 2017 werd in Houtigehage voor het eerst een Iepenloftspul gespeeld. Met diverse uitverkochte speelmiddagen en avonden smaakte dit naar meer.

Zo werd een nieuw stuk geschreven door regisseur Wimpy de Vries. Het stuk 'Gean of Bliuwe' ging vrijdag 14 juni in première.

Het stuk speelt in de jaren '20. Veel bewoners van de omgeving Luchtenveld zijn arm en worden onderdrukt door de kerk en rijke boeren.

Een arbeider denkt er aan te vertrekken naar Amerika. Maar zal hij gaan of blijven ?

De extra voorstelling vind plaats op zaterdag 22 juni om 15.00 uur. Kaarten zijn te reserveren op: http://iepenloftspulhoutigehage.nl/