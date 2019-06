Vrouw bezorgt bewoners Heemstra State angst

Publicatie: ma 17 juni 2019 18.55 uur

OENTSJERK - Een bewoonster van het appartementencomplex bij Heemstra State in Oentsjerk is maandagmiddag door de politie aangehouden. Ze wordt verdacht van het leksteken van de band van een driewieler. De politie kwam maandag met meerdere eenheden ter plaatse om de vrouw in haar woning aan te houden. Ze is daarna meegenomen naar het bureau.

De bewoners in de oostvleugel Van Welderen State leven al wekenlang in angst omdat er regelmatig banden worden lekgestoken. Eerder werd er ook uit een woning geld gestolen en een koelkast leeggeroofd. De bewoners verdenken de vrouw hiervan. Ze zou vorige week ook al door de politie zijn aangehouden.

Ondanks het sterke vermoeden, ontbreekt vaak het bewijs als er iets gebeurd. Dit was maandag niet het geval. Een getuige zag dat de vrouw met een mes de fietsband van een medebewoner lekstak. Ook werd het leksteken vastgelegd op een beveiligingscamera.

De bewoners hopen dat WoonFriesland, eigenaar van het gebouw, actie zal ondernemen om de rust te laten wederkeren.