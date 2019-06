Politieauto vernield op Sint Jansberg in Drachten

Publicatie: ma 17 juni 2019 15.45 uur

DRACHTEN - Een politieauto is zaterdagnacht vernield op de Sint Jansberg in Drachten. De politie kwam rond 23.50 uur ter plaatse omdat er in de omgeving overlast was ontstaan vanwege een feestje met veel jongeren in een woning.

Agenten hebben gesproken met de jongeren en ze aangespoord om naar huis te gaan. Ze ontdekten daarna dat vandalen los waren gegaan op het dienstvoertuig. De voorruit was kapot en er zat een deuk in het dak.