Vechtpartij in kantine domper op promotiewedstrijd

Publicatie: zo 16 juni 2019 21.55 uur

HARKEMA - Videobeelden van een vechtpartij in de voetbalkantine in Harkema zwierven dit weekeinde rond op het internet. De vechtpartij was zaterdag ontstaan tussen supporters na afloop van de finale tussen vv Rijperkerk en vv Kollum. VV Kollum won die middag van VV Rijperkerk met 0-3 en promoveerde daarmee naar de tweede klasse. Al snel na de vechtpartij waren de beelden online te zien.

VV Kollum laat het volgende weten op de website:

"Ook moet ons van het hart dat we enorm teleurgesteld zijn over bepaalde spreekkoren tijdens de wedstrijd en over datgene wat zich na afloop van de finalewedstrijd Rijperkerk-Kollum afspeelde in de kantine van Harkema Opeinde. Wat ons betreft een reden om met behulp van getuigen goed te analyseren wat zich voor, tijdens en na de wedstrijd heeft afgespeeld, de betrokkenen van vv Kollum hiermee te confronteren en vervolgens maatregelen te nemen. Want het is om je kapot te schamen, het heeft helemaal niks met respect, fatsoen en een sportieve voetbalwedstrijd te maken. Als bestuur zullen we hier de tijd voor nemen, temeer nu de zomerperiode aanbreekt en zorgvuldigheid in dezen van groot belang is."

De tegenstander, vv Rijperkerk laat het volgende weten:

"Er zijn na de wedstrijd vv Rijperkerk- vv Kollum vechtpartijen geweest bij de voetbalvereniging Harkema Opeinde waar de wedstrijd werd gespeeld. Berichten op Social Media insinueren ten onrechte dat vv Rijperkerk hier bij betrokken was. Wij willen benadrukken dat vv Rijperkerk hier op geen enkele wijze wat mee te maken heeft. Het was een sportieve wedstrijd. Wij distanti毛ren ons dan ook van deze gebeurtenissen na de wedstrijd."