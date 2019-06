Brug SkÃ»lenboarch opnieuw in storing

Brug Skûlenboarch opnieuw in storing

Publicatie: zo 16 juni 2019 11.41 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch tussen Eastermar en Jistrum staat opnieuw in storing. Rond 11.30 uur was het weer zover. Nadat de brug was opengezet, wilde hij niet meer goed dicht. De slagbomen bleven hierdoor omlaag staan.

De brugwachter heeft daarop besloten de brug open te zetten voor de scheepvaart. Eerder deze week, zat de brug muurvast maar deze keer lukte het om de brug weer open te draaien. Monteurs zullen de brug opnieuw moeten repareren.

Hoelang de brug gestremd zal zijn, is onbekend.