KikaRow komt aan in Dokkum

Publicatie: za 15 juni 2019 22.05 uur

DOKKUM - Zaterdagavond kwam de zeeroeiboot The Vin aan in Dokkum, nadat ze vanmorgen gestart waren in Groningen voor de 10e etapppe van de KiKaRow roeitocht. Via het Lauwersmeer kwamen de roeiers rond kwart voor zeven Dokkum binnen.

De roeitocht is een actie van KikaRow waarbij met zeeroeiboot The Vin door vier roeiers en een stuurman 1.400 kilometer door heel Nederland wordt geroeid. Doel is om geld in te zamelen voor het LATER reseach project van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Aan het begin van de middag was er op het Lauwersmeer een kleine vertraging omdat een volgbootje door de hoge golven water maakte en omsloeg.

FOTONIEUWS