Onthulling kunstwerk 11 steden zwemtocht Burdaard

Publicatie: za 15 juni 2019 21.35 uur

BURDAARD - Zaterdagavond vond de onthulling plaats van het kunstwerk dat geïnspireerd is op de 11 steden zwemtocht van Maarten van der Weijden in 2018. De onthulling werd verricht door vertegenwoordigers van de twaalf stichtingen waar Maarten van der Weijden in 2018 geld voor bij elkaar heeft gezwommen.

Maarten kon vanwege zijn voorbereiding op zijn tweede 11 stedentocht zelf niet bij de onthulling aanwezig zijn. In een bericht wat Maarten stuurde, vertelde hij dat hij diep ontroerd was van het prachtige kunstwerk. "Een blijvende herinnering aan een voor mij bijzondere plek. Niet de plek waar ik opgaf, maar de plek waar ik alles had gegeven. Met dit kunstwerk hebben jullie niet alleen mij geraakt, maar hopelijk ook een plek gemaakt waar mensen die geraakt zijn door kanker troost kunnen vnden. Ik zal volgende week met heel veel trots langs zwemmen, op weg naar Dokkum."

Het beeld, gemaakt door de Ferwerter kunstenaar Hans Jouta, toont Maarten van der Weijden in het water en symboliseert de strijd en het doorzettingsvermogen van de kankerpatiënt en de onontbeerlijke steun van naasten.

Het kunstwerk appelleert aan de grote betrokkenheid van de initiatiefgroep van vijf Burdaarders, maar ook aan de grote betrokkenheid van het publiek in Friesland en daarbuiten bij de 11stedenzwemtocht en bij de strijd tegen kanker. Deze verschrikkelijke ziekte raakt een ieder persoonlijk. Bijna iedereen heeft immers in zijn directe omgeving te maken met kanker.

Doel van het kunstwerk is dat het een plek is waar mensen stil kunnen staan bij de ziekte kanker, bijvoorbeeld tijdens Wereldlichtjesdag. Het is een plek van rust en bezinning aan de Dokkumer Ee. Het kan een startpunt of tussenstop zijn van een evenement, zoals een zwem-, fiets- of wandeltocht. De locatie aan de Elfstedenroute is daarvoor uitermate geschikt.

Het kunstwerk wil ook laten zien dat we met elkaar opkomen voor mensen die door de ziekte getroffen worden en voor hun naasten. De inzet van mensen zoals Maarten van der Weijden en de inzet van de vele stichtingen dragen bij aan kankeronderzoek.

Het kunstwerk laat Maarten van der Weijden zwemmend zien met een weerspiegeling in het water. Het borstbeeld van Maarten is gemaakt van brons, de handen wat het water voorstel is gemaakt van roestvrij staal en de sokkel die de spiegeling van hemzelf in het water laat zien is gemaakt van cortenstaal.

De wens werdt uitgepsorken dat we volgende week Maarten twee keer langs het kunstwerk zien zwemmen, als hij voor de tweede keer de 11 stedentocht gaat zwemmen.

