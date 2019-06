Werkstraf voor jarenlange uitkeringsfraude

Publicatie: vr 14 juni 2019 13.41 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (49) die zich schuldig heeft gemaakt aan uitkeringsfraude, is vrijdag door politierechter René Janssen veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man had eerder op een zogeheten officierszitting door het Openbaar Ministerie (OM) al 100 uur werkstraf opgelegd gekregen, maar die straf heeft hij nooit uitgevoerd. Volgens zijn zeggen wilde Caparis, waar hij de straf zou doen, er niet mee akkoord gaan dat hij vanwege fysieke beperkingen maar drie uurtjes per dag kon werken.

Versleten knieën

De Drachtster heeft versleten knieën en een versleten rug. Omdat de straf niet gewerkt werd, werd het een zaak voor de politierechter. In een rapport van de reclassering werd er echter melding van gemaakt dat er van alles is geprobeerd om rekening te houden met de beperkingen van de verdachte. Volgens officier van justitie Esther van Slooten was wel degelijk rekening gehouden met de fysieke problemen van de Drachtster.

Kortere periode

‘Hij heeft zelf de kont tegen de krib gegooid’, aldus Van Slooten. In principe was een gevangenisstraf de volgende stap, maar dat ging de officier iets te ver. Zij eiste nogmaals een werkstraf van 100 uur. De rechter maakte er 80 uur van. Hij hield er rekening mee dat het OM eerder al uitging van een kortere periode waarin de fraude was gepleegd, dan de sociale recherche had gedaan.

136.000 euro

Volgens de sociale recherche hadden de verdachte en zijn partner vijf jaar lang een uitkering genoten: hij een bijstandsuitkering en zij een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet. Ze hadden niet opgegeven dat ze samenwoonden. De sociale recherche kwam uit op een benadelingsbedrag van 136.000 euro. Omdat het OM een kortere periode – drie jaar- bewezen achtte, ging de rechter ook uit van een lager fraudebedrag. Als de Drachtster opnieuw de kont tegen de krib gooit en de werkstraf niet uitvoert, dan moet hij de helft van de straf in dagen – 40 dagen – alsnog uitzitten.