Gewonde bij botsing op Foarwei in Kollumerzwaag

Publicatie: do 13 juni 2019 20.04 uur

KOLLUMERZWAAG - Twee auto's kwamen donderdagavond met elkaar in botsing in Kollumerzwaag. Het ongeval gebeurde omstreeks 19.35 uur op de kruising van de Foarwei met de Bounswei. De bestuurder van een witte bestelbus botste vervolgens tegen een lantaarnpaal.

Een vrouw raakte bekneld in haar voertuig en ze moest door de brandweer worden bevrijd uit haar benarde positie. Ook kwam de politie en een ambulance ter plaatse. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de weg afgesloten voor het doorgaande verkeer.

