Moordzaak Van Seggeren, dag 2: de ochtend

Publicatie: do 13 juni 2019 13.10 uur

LEEUWARDEN - Op dag twee van het strafproces tegen Jessica B. (34), de weduwe van Tjeerd van Seggeren hoorde de rechtbank als eerste ingenieur René Pluijmers, een deskundige op het gebied van telecommunicatie. Dat ging vooral over de nauwkeurigheid van Google Timeline. Op basis daarvan had de politie geconcludeerd dat de telefoons van Van Seggeren en diens echtgenote in de nacht van moord bij elkaar in de buurt moeten zijn geweest.

Google Timeline

De toestellen moeten volgens Google Timeline – en de interpretatie van de politie- die nacht op enkele tientallen meters – gesproken werd van 20 meter- afstand van elkaar geweest. De nauwkeurigheid van die meting was volgens de deskundige afhankelijk van verschillende factoren, onder andere of er sprake was van een ‘zuiver’ gps-signaal, of dat het ging om een samengesteld signaal, van gps en wifi-bronnen uit de omgeving. In dat laatste geval was de plaatsbepaling minder nauwkeurig.

‘Shutdown.log’

De deskundige werd ook ondervraagd over het plotselinge uitvallen van de telefoon van de verdachte. Zij beweerde dat haar telefoon spontaan was uitgegaan toen ze die nacht op pad ging om Van Seggeren van het festival in De Westereen te halen. Daarom kon ze hem ook niet bellen toen ze hem niet kon vinden. De telefoon ging pas weer aan toen ze thuis was en het toestel op de lader deed. Volgens de deskundige was het op basis van het zogeheten ‘shutdown.log’ waarschijnlijker dat de verdachte de telefoon zelf had uitgedaan.

Loggegevens telefoon

In dat log was geregistreerd dat het toestel was uitgezet, bij spontaan uitvallen – vanwege een lege accu- zou dat niet zijn geregistreerd. Op de telefoon van Van Seggeren waren de loggegevens ook bekeken. Daaruit bleek dat het toestel tot aan 20 voor 1 die nacht verschillende keren had bewogen – volgens de ‘tilt’ data. Vanaf 00.40 was het toestel niet van locatie veranderd, maar had het nog wel bewogen. Vanaf 1.05 uur beweegt het toestel niet meer. Verder werd de verdachte er mee geconfronteerd dat ze talloze malen Whatsapp, Facebook, Messenger en Instagram heeft verwijderd en opnieuw geïnstalleerd. Zelfs in de nacht van de verdwijning van haar echtgenoot had ze dat gedaan.

Automatisme

Ze gaf hetzelfde antwoord als gisteren: omdat Tjeerd haar berichten controleerde wiste ze alles. ‘Het zat gewoon in automatisme’, zei ze. Ook was van 9 op 10 juli in de desktop-computer van het bedrijf gezocht naar ‘Whatsapp’ en ‘Watsapp backup’. Daarover zei B. dat ze had gekeken of ze wellicht ‘gesprekken met Tjeerd’ terug kon halen. Van Seggeren is volgens de forensisch deskundigen om het leven gekomen door ‘uitwendig, hevig, stomp, botsend geweld’ op de schedel.

Aankleedspel

Er zijn veel dna-sporen van de verdachte op het slachtoffer aangetroffen, vooral op de kleding. Volgens de verdachte komt dat omdat zij Van Seggeren die dag heeft aangekleed – een aankleedspel dat ze wel vaker speelden- en omdat zij in huis altijd de was deed en de kleren opvouwde. Spermasporen zouden erop moeten wijzen dat ze die dag drie keer seks hebben gehad. Op de schedel van het slachtoffer zijn deeltjes blauwe verf en metaaldeeltjes aangetroffen.

Afluisterapparatuur

In de Mercedes van Van Seggeren en zijn echtgenote zijn soortgelijke verfdeeltjes gevonden. Volgens de deskundigen kunnen de deeltjes van dezelfde bron afkomstig zijn, maar het kan niet worden uitgesloten dat ze afkomstig zijn van verschillende bronnen. De vrouw werd op 19 december 2017 opgepakt. Een paar maanden eerder – op 12 augustus – had de politie tijdens een doorzoeking heimelijk afluisterapparatuur in de woning in Kollumerzwaag geplaatst.

Na de middagpauze gaat de rechtbank verder met de behandeling van de feiten, de slachtofferverklaringen en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Naar verwachting komt officier van justitie Henk Mous vanmiddag ook met een eis.