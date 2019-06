Brandbrief Smallingerland over tekorten Jeugdzorg

Publicatie: do 13 juni 2019 06.50 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland stuurt een brandbrief naar het kabinet vanwege de oplopende tekorten in de Jeugdzorg. Het rijk wil de honderden miljoenen op termijn afbouwen. De gemeenteraad is bezorgd aangezien er nu al sprake is van structurele tekorten.

Gemeenten hebben in 2015 taken op het gebied van Jeugdzorg van het rijk overgenomen. Deze decentralisatie ging gepaard met forse bezuinigingen. Daar tegenover staat dat in de periode 2015 tot 2017 het aantal jongeren dat Jeugdzorg ontvangt landelijk met 12,1 procent is toegenomen. Smallingerland voelt de problemen met de Jeugdzorg sterk. Op de jaarrekening van 2018 was er een structureel tekort van 3,8 miljoen euro.

Het rijk geeft gemeenten in 2019 landelijk 420 miljoen, in 2020 300 miljoen en in 2021 300 miljoen euro, maar beklemtoont dat dit geen structureel karakter heeft. "Van gemeenten niet kan worden verwacht dat zij de noodzakelijke extra kosten zelf gaan opvangen", motiveerde fractievoorzitter Sipke Hoekstra van de VVD. Hij sprak namens alle partijen, die opriepen om een brandbrief richting Den Haag te sturen. "Het kabinet dient verantwoordelijkheid te nemen en gemeenten van voldoende structurele financiële middelen te voorzien om onze inwoners te helpen."

Wethouder Eric ter Keurs nam oproep om een brandbrief te schrijven ter harte. "Natuurlijk hebben we ook een eigen verantwoordelijkheid, maar wat Den Haag ons nu levert is niet acceptabel."