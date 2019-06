Deskundige: 'Zonnevelden volstrekt overbodig'

Publicatie: wo 12 juni 2019 20.20 uur

DE WILGEN - Energieconsultant Jan Bovenlander uit De Wilgen vindt de ambities van Smallingerland op het gebied van zonne-energie veel te ver gaan. De gemeente hoopt, zo blijkt uit haar Zonneplan, dat op termijn dertig procent van de duurzaam opgewekte energie van zonnepanelen komt. "Een zoveelste dwaling."

Bovenlander stipt aan met het opwekken van stroom door zonnepanelen in de zomer negentig procent weg wordt gesmeten, omdat er geen vraag naar die energie is. In de winter is er juist sprake van een tekort, terwijl er dan juist een piek in de vraag is. "Zonnepanelen zijn op kleine schaal zeer nuttig. Maar stroom opwekken die niet wordt gebruikt, is niet nuttig." Hij pleit er voor om meer in te zetten op groene waterstof, opgewekt door met windenergie op zee. "Met wind heb je een omgekeerde situatie. Het waait veel harder in de winter."

Boodschap van Bovenlander aan de gemeente Smallingerland is om haar Zonneplan te herschrijven. "Realistisch is om het aan aan de markt over te laten. Nu is de teneur dat er heel veel zonnepanelen moeten komen, maar feitelijk is die ambitie volstrekt onrealistisch."

Ook van bewoners is er kritiek op de plannen voor zonneparken in Drachten.