'Autoslapers geven ondernemers onveilig gevoel'

Publicatie: wo 12 juni 2019 18.10 uur

DRACHTEN - Ondernemers uit Drachten ergeren zich steeds meer aan mensen, die in hun voertuig op een bedrijventerrein de nacht door brengen. Het gaat dan volgens raadslid Johanna Mast vooral om auto’s met een buitenlands kenteken. "Het geeft een onveilig gevoel. Extra toezicht van beveiligingsbedrijven is blijkbaar onvoldoende."

Volgens Mast komt het probleem in Drachten vooral voor op de Tussendiepen. De politie herkent zich ook in het beeld en stelt dat het vooral op bedrijventerrein A7-Zuid plaatsvindt. Burgemeester Jan Rijpstra was nog niet bekend met de problematiek en is zich er in gaan verdiepen. "Onze handhaving gaat we vragen om dit extra mee te nemen in de ronden, zodat we ook kunnen zien welke aantallen er staan en slapen."