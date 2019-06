Eerste dag zaak Van Seggeren: de middag

Publicatie: wo 12 juni 2019 17.47 uur

LEEUWARDEN - Weiland naast de Bûterwei

Het stoffelijk overschot van Tjeerd van Seggeren (37) werd in de ochtend van 9 juli gevonden in een weiland naast de Bûterwei. Tijdens het middagdeel van de zitting behandelt de rechtbank de laatste uren, voor de nacht dat Van Seggeren om het leven is gebracht. Zo zou zijn vrouw (34) erop hebben aangedrongen dat hij naar het Freezeforce Festival in De Westereen zou gaan. Daar is hij geweest, samen met een vriend. Zijn vrouw zou hem later weer ophalen.

Telefoon uit

Dat is nooit gebeurd. Ze zou herhaaldelijk geprobeerd hebben Van Seggeren en de vriend te bellen. Op een gegeven moment is ze naar de Bûterwei gereden, de auto werd geparkeerd niet ver van de plek waar het slachtoffer de volgende dag werd aangetroffen. De verdachte zei zelf dat ze heen en weer is gelopen om Van Seggeren te zoeken. In de ruim 20 minuten dat ze op die plek is geweest, was haar telefoon uit. Volgens haar was dat spontaan gebeurd, volgens een deskundige kon het bijna niet anders of de telefoon was uitgezet.

‘Iets langs’ in de mouw

Rechtbankvoorzitter Kees Post liep een lange lijst van details na, over toevalligheden en vreemde zaken die die nacht hebben plaatsgevonden. Zo had een getuige twee personen gezien met zwarte hoodies op die het weiland inliepen waar Van Seggeren later is gevonden. Naderhand meende de getuige zich te herinneren dat een van die personen – waarvan ze dacht dat het een vrouw was – ‘iets langs’ in de mouw had. Zo zou de verdachte ook twee keer zo lang erover hebben gedaan om thuis te komen, terwijl ze had gezegd dat ze snel had gereden.

Koekkruimels

Op de dag dat bekend werd dat Van Seggeren was gevonden, is op de computer van het bedrijf gezocht naar een begrafenisvereniging. Een paar dagen later, nadat ze bericht had gekregen dat de politie de auto in beslag wilde nemen, had de verdachte van alles uit de auto gehaald en de matten uitgeklopt. Zelf zei dat dat was om koekkruimels op te ruimen. Een zus van de verdachte had gezien dat er ‘een handvol’ schelpengrind voor de achterbank lag. Langs het weiland waar Van Seggeren werd gevonden, loopt een schelpenpaadje.

Google Timeline

Donderdag gaat de rechtbank verder met de behandeling van de feiten. Dan wordt een deskundige gehoord over de telecomgegevens van de telefoons, onder andere over het gebruik van de Google Timeline. Volgens de gegevens van Google moeten de telefoons van de verdachte en Van Seggeren die nacht vlak bij elkaar in de buurt zijn geweest. Ook zullen de nabestaanden verklaringen afleggen. De nabestaanden, de kinderen van Van Seggeren, de ouders en de beide zussen, hebben voor 1,2 miljoen aan schadevergoedingen ingediend.