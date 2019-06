Verbazing over 'vertraging' glasvezel

Publicatie: wo 12 juni 2019 17.20 uur

DRACHTEN - Wethouder Robert Bakker is verbaasd over uitspraken van KabelNoord dat door de onderhandelingen met gemeente Smallingerland de aanleg van snel internet met enkele maanden is vertraagd. Hij herkent zich daar niet in.

De aanleg in Opsterland is al begonnen. In Smallingerland is men nog in gesprek over de laatste details. Dan gaat het bijvoorbeeld over het opruimen bij graafwerkzaamheden en eventueel het betalen van tegels van particulieren die daarbij stukgaan. "Ter finetuning, maar niet kosten die bij de gemeente zouden moeten liggen", aldus Bakker.

Een eventuele vertraging die door de gemeente zou zijn ontstaan, spreekt hij tegen. "Wij hopen dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen beginnen. Het zal niet aan de gemeente Smallingerland liggen, maar het moet wel zorgvuldig gebeuren." Nog meer verbaasd is Bakker over het feit dat KabelNoord toch al begonnen is met het eerste graafwerk. "De schop is zonder dat we het wisten al de grond in gegaan. Effect is dat achttien eikenbomen moesten worden gerooid."

De problemen zullen met de coördinerend wethouder van Leeuwarden worden besproken.