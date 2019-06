Auto eindigt in sloot langs Miedloane

Publicatie: wo 12 juni 2019 17.01 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is woensdagmiddag met zijn voertuig in een sloot langs de Miedloane in De Westereen beland. De mogelijke oorzaak van het ongeval is een nat wegdek. De twee inzittenden konden het voertuig spoedig verlaten, ze kwamen met de schrik vrij.

Bergingsbedrijf Boersma heeft het voertuig weggesleept.