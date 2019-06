Buurt ageert tegen parkeerplekken Raai in Drachten

Publicatie: wo 12 juni 2019 16.48 uur

DRACHTEN - Twaalf omwonenden van het ‘parkje van Spar van der Hoek’ in Drachten willen niet dat er opnieuw bomen moeten wijken voor de komst van parkeerplekken. Dierenspeciaalzaak Pets&Co wil aan de oostkant van het pand aan de Raai acht parkeerplekken realiseren.

De mogelijkheid van parkeren bij de dierenwinkel is altijd al beperkt geweest. Eigenaar Bart Schoonebeek wil de klanten een alternatief bieden voor het betaald parkeren op de Kade. De ondernemer wil het stuk groen kopen en daar de uitbreiding realiseren. De oplossing is in samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. Er zijn verschillende alternatieven bedacht, maar dit bleek ook vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid, de beste oplossing.

De buurt ziet dat anders. ,,We zijn teleurgesteld over het proces en het beargumenteren van de gemeente als reactie op onze bezwaren. Het parkje wordt al steeds verkleind, terwijl de gemeente graag meer groen wil. Wanneer wordt er wel schade berokkend? Als de laatste boom verdwijnt? Wij hebben een alternatief aangedragen waarbij het parkje meer intact blijft omdat er minder bomen hoeven te verdwijnen. De afwijzing is vervolgens formeel. Heeft de gemeente hier überhaupt wel serieus naar gekeken”, vraagt Godwin Zwanenburg zich namens de omwonenden af. Die maken zich ook zorgen over geluidsoverlast.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de verkoop van de grond, ten behoeve van de parkeerplekken. Over twee weken volgt het debat en de besluitvorming.