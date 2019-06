Nog geen duidelijkheid over sloop arbeidershuizen

DRACHTEN - Woningbouwvereniging Accolade en Bewonersraad Friesland steggelen over de uitkomsten van de peiling die onder de bewoners van de 34 karakteristieke arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart in Drachten. De Bewonersraad geeft op dit moment een negatief advies omdat de benodigde zeventig procent voorstanders niet gehaald zou zijn.

Bij de peiling zou 69,7 procent voor sloop zijn, 30,3 procent tegen. Als de zeventig procent niet gehaald wordt, zou Accolade naar de rechter moeten om de sloop toch door te kunnen zetten. In een ander geval mag er een sloopvergunning worden aangevraagd. "Tussen Accolade en de Bewonersraad is een discussie over hoe de telling heeft plaatsgevonden. Worden woningen die niet gesloopt worden of die leegstaan ook meegeteld? Dan krijg je namelijk andere percentages", verklaarde wethouder Cor Trompetter van gemeente Smallingerland naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Angela Visser.

Ondertussen loopt er ook nog een procedure voor het toekennen van een gemeentelijke monumentale status. Deze week vindt daar een hoorzitting over plaats. Volgens Trompetter zit er aan een toekenning ook nog de nodige juridische haken en ogen. Een toekenning van de arbeiderswoningen als gemeentelijk monument is op dit moment nog wel de insteek. De vraag is of dat op tijd komt. "We zullen vaart moeten maken."