Verlies van 1.6 miljoen euro in Smallingerland

Publicatie: wo 12 juni 2019 14.45 uur

DRACHTEN - De reguliere bedrijfsvoering van Smallingerland heeft in 2018 een verlies gemaakt van 1.6 miljoen euro. Dat staat in het jaarverslag 2018 van de gemeente. "Dit komt vooral vanwege de extra kosten in de jeugdzorg en het wegwerken van achterstallig onderhoud." zo laat de gemeente weten. Het college is inmiddels gestart met een herschikkingsoperatie. "We kijken op welke onderdelen we moeten herschikken om tot een toekomstig positief resultaat te komen. Deze inventarisatie wordt binnenkort aan de raad aangeboden."

Er is volgens de gemeente ook veel bereikt. Zo is Smallingerland De tweede snelst groeiende Friese gemeente met een banengroei van 2,5 %. In 2018 is het aantal banen in Smallingerland met meer dan 1.500 gestegen. Hierdoor is het werkloosheidspercentage van 7,9% naar 5,3% gedaald. Het aantal bedrijven nam met 252 toe, naar 4.931. Het aantal mensen dat van een bijstandsuitkering gebruik maakt, daalde in 2018, maar is nog steeds hoog. "Het blijft zorgelijk dat er nog steeds veel mensen aan de kant staan. De komende jaren gaan we hier verder op inzetten."