Eerste dag zaak Van Seggeren: de ochtend

Publicatie: wo 12 juni 2019 13.20 uur

LEEUWARDEN - Op de ochtend van de eerste dag van het strafproces tegen de weduwe van Tjeerd van Seggeren ging het over giftige planten, gewiste app-berichten en sms’jes en een levensverzekering van zes ton. De rechtbank ging stap voor stap door de weken die voorafgingen aan die fatale nacht op 9 juli 2017 dat Tjeerd van Seggeren met geweld om het leven werd gebracht en zijn levenloze lichaam werd aangetroffen in een weiland aan de Bûterwei bij De Westereen.

‘Hard voorwerp’

Van Seggeren had die avond een muziekfestival bezocht. Wat vaststaat is dat hij met geweld om het leven is gebracht, zijn schedel is, zoals officier van justitie Henk Mous het omschreef ‘met een hard voorwerp’ ingeslagen. De weduwe van Van Seggeren werd in december opgepakt. Sindsdien zit zij in voorarrest. Hieronder een overzicht van de zaken die de rechtbank puntsgewijs behandelde.

Felle ruzies

Het was voor alle betrokkenen duidelijk dat het huwelijk van de verdachte niet goed meer was. Er waren felle ruzies geweest, er was aangifte gedaan van huiselijk geweld, Van Seggeren zou hebben gevonden dat zijn vrouw te verkwistend was, volgens de verdachte en getuigen zou ze juist weinig geld hebben gekregen en in oude kleding hebben rondgelopen.

Duitse paspoorten

Op 2 april was er aangifte gedaan van huiselijk geweld. Van Seggeren zou zijn vrouw vaker hebben mishandeld. Er zouden voorbereidingen zijn getroffen – met de hulp van de moeder van de verdachte – om Duitse paspoorten voor de drie kinderen aan te vragen. Op 20 april was er weer een ruzie, ditmaal zou de verdachte Van Seggeren hebben bedreigd met een mes. 7 mei was er een ruzie bij de school van de kinderen.

Levensverzekering

Daarna had de verdachte een paar dagen bij vriendinnen geslapen. In diezelfde periode had de vrouw op gegoogeld op huizen kopen in Duitsland. Toch was er in dezelfde periode een levensverzekering afgesloten van zes ton per persoon. De verdachte wist van de verzekering, maar ze zei niet te hebben geweten dat het verzekerde bedrag zo hoog was. Tegen een vriendin zou ze wel hebben gezegd dat het om ‘een fors bedrag’ ging.

Deur niet op slot

In het weekend van haar verjaardag - op 24 juni- was haar oom - volgens van Seggeren een Hell's Angels type – in Friesland geweest. Dat kon de politie aflezen uit de telefoongegevens. In de nacht voor de verjaardag zou ze een paar keer naar beneden zijn gegaan terwijl ze iemand aan de telefoon had. Van Seggeren was achter haar aangelopen en was erachter gekomen dat de deur van de bedrijfsloods niet op slot was. ‘s Ochtends om 7 uur stonden de oom en de moeder van de verdachte voor de deur.

Auto geparkeerd

Een vreemde tijd vonden de rechters, maar dat vond de verdachte niet. Het zou betekenen dat haar moeder ‘s nachts om een uur of drie vanaf haar woonplaats Dormagen naar Kollumerzwaag zijn gereden. De auto zou een eind verderop zijn geparkeerd. Op de terugweg zouden de oom en de moeder nog een poos in de omgeving zijn rondgereden. Volgens de verdachte waren de oom en haar moeder verdwaald.

Glas drinken

Diezelfde ochtend had de telefoon van de moeder drie keer een mast aangestraald op de Fogelsang in De Westereen, drie minuten van de plek waar het stoffelijk overschot van Van Seggeren is aangetroffen. In het weekend van 1 juli had de verdachte gegoogeld op giftige planten. Die nacht was Van Seggeren ziek geworden nadat hij een glas drinken van zijn vrouw had gekregen. Zij bestreed dat zij haar echtgenoot gedrogeerd had. "Ik weet dat ik hem niet heb vergiftigd", zei ze fel.

De zaak gaat na de middagpauze verder.