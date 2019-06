Dokkumer brandweerrally start met 18 teams

Publicatie: wo 12 juni 2019 12.50 uur

DRACHTEN - De 39e Brandweerrally van Dokkum gaat zaterdag a.s. van start met 18 deelnemende korpsen. De deelnemers zullen langs een 8-tal

proeven trekken die zich in en om de binnenstad van Dokkum bevinden. De locaties van de proeven zullen gedurende de dag bekend gemaakt worden op de website en op de Facebook pagina van Brandweer Dokkum.

Bij de kazerne zijn brandweervoertuigen te bezichtigen van de

deelnemende korpsen. Bijzonder is dat ook de fonkelnieuwe tankautospuit van Dokkum zaterdag voor het eerst te zien is. De deelnemers van de rally strijden om de wisseltrofee: de Brandweerstaf. Deze zal aan het einde van de middag worden uitgereikt aan het team die de proeven zo snel mogelijk heeft weten af te leggen.

Na de prijsuitreiking zal er rond de klok van 19:00 gestart worden met het traditionele Defilé van Brandweervoertuigen. Omdat er zaterdag meerdere evenementen zijn in de binnenstad van Dokkum is de route iets aangepast ten opzichte van vorige jaren. De route van deze optocht is terug te vinden op de website van Brandweer Dokkum: www.brandweerdokkum.nl.