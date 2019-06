Vandalen vernielen boot in Dokkumer Grutdjip

Publicatie: di 11 juni 2019 16.24 uur

DOKKUM - Een plezierjacht gelegen in het Dokkumer Grutdjip, langs de Tichelwei in de richting van Oostrum is afgelopen week zwaar toegetakeld door vandalen.

De eigenaar van de boot was bezig met de restauratie van de buitenkant van het vaartuig. Zaterdag kwam hij bij zijn boot en zag dat het hele schip aan zowel de binnen- als buitenkant vernield was.

Dinsdag heeft de eigenaar aangifte gedaan van de vernielingen aan zijn boot. De gehele binnenkant is overhoop gehaald en de vandalen hebben vermoedelijk een deur van het plezierjacht meegenomen.

Heeft u in de afgelopen week iets verdachts gezien, nabij het water aan het Dokkumer Grutdjip, of heeft u mensen gezien bij de boot? Neem dan contact op met de politie.

