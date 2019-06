Elfstedentocht voor motoren door Dokkum

Publicatie: ma 10 juni 2019 19.45 uur

DOKKUM - Naast de fietsers rijden ook motoren en auto's op Pinkstermaandag een Elfstedentocht.

Aan het begin van de middag kwamen de motoren en auto's in Dokkum aan. De start en finish voor de motoren is in Leeuwarden. Op industrieterrein Betterwird moesten de motoren een stempel halen.

De route van de motoren is niet door het centrum van Dokkum, maar de motoren reden via de Ee brug, de Rondweg en de Birdaarderstraatweg Dokkum weer uit. Er waren dit jaar zo'n 3.500 deelnemers. Een motorrijdster kwam op Betterwird ongelukkig met haar motor ten val en werd met pijn aan haar bovenbeen door een ambulance naar het ziekenuis vervoerd.

Aan het eind van de middag kwamen ook de solexen in Dokkum aan.

