Fiets Elfstedentocht passeert Dokkum

Publicatie: ma 10 juni 2019 19.35 uur

DOKKUM - Op Pinkstermaandag vertrokken een kleine 15.000 fietsers vanuit Bolsward om mee te doen aan de 235 kilometer lange fietstocht langs de Friese Elfsteden, die dit jaar voor de 83e keer werd gehouden. Het startschot werd gegeven door Maarten van der Weijden.

's Morgens kwamen de fietsers de gemeente Noardeast-Fryslân bij Hallum binnen via het fietspad naast de Ljouwerterdyk N357. In Holwerd moest er gestempeld worden, waardoor de fietsers van de fiets moesten en even konden eten en drinken.

Ook in Dokkum moest gestempeld worden, dit jaar voor de tweede keer niet op De Markt, maar op De Helling. Daar konden de fietsers even genieten van een hapje en een drankje en water tappen bij een officieel vulpunt. Vanwege de harde noordoosten wind had de organisatie besloten om de stempelpost in Dokkum een half uur langer open te houden. De post sloot daarom om 13.30 uur in plaats van 13.00 uur.

Vanaf De Helling vertrokken de fietsers via de Legeweg, Nauwtraat, De Zijl, Keppelstraat, Woudweg en de Birdaarderstaatweg op weg naar Leeuwarden.

Ook reden motoren, auto's en solexen vandaag een Elfstedentocht en deden 's middags Dokkum aan.

