Fietsster gewond bij val op Diepswal

Publicatie: ma 10 juni 2019 17.08 uur

DOKKUM - Op de Diepswal in de binnenstad van Dokkum is Pinkstermaandag rond 13.50 uur een fietsster hard onderuit gegaan. Een jongedame kwam vanaf Kleine Breedstraat en draaide de Diepswal op, in de richting van de Zijl. In de bocht verloor ze de macht over het stuur en ging onderuit. Omstanders, die op een terras in de buurt zaten, hebben de hulpdiensten ingeschakeld en eerste hulp verleend.

Een ambulance en de politie zijn ter plaatse gekomen om de gewonde jongedame te behandelen. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.