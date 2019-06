Openluchtdienst Veenklooster

Publicatie: ma 10 juni 2019 15.02 uur

VEENKLOOSTER - In het Veenkloosterbos in werd op Pinkstermaandag de openluchtdienst gehouden. Met als thema “Jij bent in beeld ” stond deze dienst onder leiding van Jacob Folkerts uit Drachten. Vanaf half 11 begon de dienst ter velde waar dhr. Lieuwe Bijleveld eerst een welkomstwoord deed.

De muzikale begeleiding was van zanggroep Favor Music. Voorafgaand aan de openluchtdienst was er een samenzang in het bos. Voor de kinderen was er in de grote tent een Kindertheater; Simon en Zo en Het Kinderkoor De Blide Sjongers uit Dokkum. Ook was er in de tent een tienerprogramma o.l.v. Elmer Buwalda .

