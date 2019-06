Slepers & Shanty's in EarnewÃ¢ld

Slepers & Shanty's in Earnewâld

Publicatie: zo 09 juni 2019 18.36 uur

EARNEWâLD - Slepers & Shanty's in Earnewâld.

Onder de noemer 'Eltse snein wat by d'ein!' wordt elke zondagmiddag vanaf 5 mei t/m 29 september een activiteit door de middenstand en lokale verenigingen in en om het centrum van Earnewâld georganiseerd.

Zondagmiddag 9 juni was het druk in de haven van Earnewâld met een groot aantal traditionele sleepboten. Daarnaast kon men een kijkje nemen in een viertal salonwagens. Deze pipowagens werden vroeger gebruikt als woning door trekkende (land)arbeiders.

De Brêgesjongers zorgden voor muzikale omlijsting van de middag. Zij traden op bij het Toeristenbureau in het dorp.

FOTONIEUWS