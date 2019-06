Camping Bloemenparadyske geopend

Publicatie: za 08 juni 2019 21.32 uur

KOLLUM - De camping op het Bloemenparadyske is zaterdagmiddag feestelijk geopend. Onder grote belangstellenden van bekenden, familie, vrienden en campinggasten werd de camping geopend. Na eerst de buien even te hebben afgewacht liep het gezelschap onder leiding van Tjerkje v/d Laan en Bert van der Woude, naar de plek waar de onthulling van het nieuwe bord van de camping plaatsvond.

Na een kort welkomstwoord van Tjerkje was het de eer aan mevr. Cobie v/d Woude om het bord van de camping te onthullen. Daarna liep het gezelschap naar de ingang van de camping, waar het lint werd doorgeknipt door de eerste campinggasten Andries en Anneke Schievink en zoon Sven uit Burgum. Daarna kreeg iedereen een rondleiding over het campingterrein.

De campingterrein ligt aan een mooi grindpad en biedt ruimte aan 15 staanplaatsen voor caravans en tenten en bij droog weer zijn campers ook welkom. De sanitaire voorziening is gehuisvest in een pipowagen. Na deze plechtigheden was er de gelegeheid in de schuur een gezellige markt te bezoeken, met muziek van Just Us.

FOTONIEUWS