Boom dreigt op woning in Readtsjerk te vallen

Publicatie: za 08 juni 2019 20.42 uur

READTSJERK - Aan de Koaiwei in Readtsjerk dreigde zaterdagmiddag een boom op een woning te vallen. De brandweer werd daarop gealarmeerd.

Het bleek dat één boom al was omgevallen en een andere dreigde om te vallen. Door de brandweer is de situatie veilig gesteld. De boom kon niet meer op de woning vallen en specialisten zullen de situatie later afhandelen. De bewoners hebben uit veiligheidsoverwegingen hun woning tijdelijk moeten verlaten.

