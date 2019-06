Grote boomtak valt op dak van woning in Hollum

Publicatie: za 08 juni 2019 19.23 uur

HOLLUM - Aan de Westerlaan in Hollum is zaterdagmiddag een grote boomtak op het dak van een vrijstaande woning gevallen. Daarbij is enige schade ontstaan aan de woning.

De boomtak sneuvelde door de flinke storm van zaterdag op Ameland. De bomen staan volop in het blad en de harde wind zorgde er voor dat er overal op het eiland takken van bomen waaiden.

De brandweer van Hollum moest uitrukken om de boomtak aan de Westerlaan te verwijderen.