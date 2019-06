Stormschade aan de Betterwird in Dokkum

Publicatie: za 08 juni 2019 19.21 uur

DOKKUM - De Dokkumer brandweer werd zaterdagmiddag rond half vijf opgeroepen voor een stormschade aan de Betterwird in Dokkum. Toen de brandweer met de hoogwerker ter plaatse kwam, bleek er enkele takken los te hangen.

Doordat de takken op de weg lagen had het autoverkeer er last van en werd de brandweer opgeroepen. De brandweer heeft samen met de gemeente de takken opgeruimd. De weg was tijdens de opruimwerkzaamheden tijdelijk gestremd voor het autoverkeer.

