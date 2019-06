Trekker elfstedentocht door Noardeast FryslÃ¢n

Trekker elfstedentocht door Noardeast Fryslân

za 08 juni 2019

DOKKUM - Zaterdagmiddag reden een kleine driehonderd oude tractoren door Noord Oost Fryslân. In twee dagen rijden de tractoren, langs de Friese elf steden. Dit jaar was een jubileumeditie, want de tocht werd dit jaar voor de 25e keer gehouden.

Ze waren 's morgens vanuit Engelum gestart voor de noordelijke route. De tractoren reden in acht groepen de route. Een dag eerder hadden ze de zuidelijke route langs de elf steden in Fryslân gereden. Helaas was het regenachtige weer spelbreker voor dit prachtige schouwspel.

Deze Elfstedentocht wordt georganiseerd door de OTMV (Oude Trekker en Motoren Vereniging). De start, finish en overnachting was traditioneel in Engelum.

