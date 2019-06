Doorgaande weg Wyns gestremd door omgevallen boom

Publicatie: za 08 juni 2019 16.08 uur

WYNS - De doorgaande weg in Wyns was zaterdag tijdelijk gestremd. Een forse boom was door de harde windstoten omgewaaid.

De brandweer van Gytsjerk kwam ter plaatse en heeft in samenwerking met een toegesneld hoveniersbedrijf de boom in stukken gezaagd. De hovenier voerde vervolgens de takken en boomstam in delen af. Het verkeer ondervond ten tijde van de opruimwerkzaamheden hinder en moest omrijden.

FOTONIEUWS