75% van kaarten voor Surhuizum Open Air verkocht

Publicatie: za 08 juni 2019 11.19 uur

SURHUIZUM - Na het succes van de eerste uitverkochte editie van SOA in 2018 en de positieve reacties na de eerste editie loopt ook de kaartverkoop voor de tweede editie van SOA in Surhuizum op rolletjes. Mits niet eerder uitverkocht stopt de voorverkoop op 15 juni aanstaande.

SOA is dit jaar een tweedaags festival, waarbij er dit jaar is gekozen voor een mix tussen tribute en rockcoverbands en bands met eigen werk. Op vrijdagavond 21 juni zullen vanaf 17.30 uur Harrejasses, Junkyard Dogs, Homeward Bound en Wieke Rocks optreden. Op zaterdag 22 juni is het podium vanaf 14.30 uur, voor 2Years to Apocalypse, Status Quo tribute Back to Back, Volbeatz, the Ultimate Guns n Roses Tribute, Snaggletooth (Motorhead tribute) en de Paceshifters.

Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn tot 15 juni, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online op www.soa.frl verkrijgbaar.