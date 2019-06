Geen treinen naar Groningen dit weekeinde

Publicatie: za 08 juni 2019 10.33 uur

BUITENPOST - Er rijden in het pinsterweekend geen treinen tussen Buitenpost en Groningen. De stremming is van zaterdag 8 juni tot en met dinsdag 11 juni in verband met werk aan het spoor ten behoeve van de extra sneltrein Groningen - Leeuwarden.

Er worden door Arriva bussen ingezet. Afhankelijk van je bestemming kan de extra reistijd oplopen tot 45 minuten.