SuwÃ¢ld mordicus tegen komst villawijk De Warren

Suwâld mordicus tegen komst villawijk De Warren

Publicatie: vr 07 juni 2019 19.20 uur

SUWâLD - Een groot deel van de inwoners van Suwâld is tegen de komst van een losse woonwijk in De Warren. Dat schrijft Bas Uildriks namens Dorpsbelangen Suwâld in reactie op de woonvisie. "Zoals gebleken op de avond van 14 Mei met een enorme opkomst van dorpsgenoten, is ons dorp mordicus tegen het plan De Warren. Hoofdredenen zijn; het verdwijnen van waardevolle natuur en landschap, impact voor de omliggende agrarische ondernemers en een extra infrastructurele druk op de nu al abominabele ontsluiting van ons dorp.

Suwâld heeft een uitgebreide zienswijze ingediend op het concept woonvisie Tytsjerksteradiel 2019-2024. Deze visie wordt in juli besproken door de gemeenteraad. Het 'hete hangijzer' in de woonvisie is de ontwikkeling van de woonwijk De Warren tussen Suwâld en Burgum.

Dorpsbelangen Suwâld wijst er verder op dat een actuele inventarisatie van alternatieve locaties ontbreekt. Er is nu alleen focus op De Warren terwijl de nieuwe woonwijk niet geschikt zou zijn voor de 'zeer gevraagde sociale woningen en betaalbare eengezinswoningen'. Bovendien wijst men erop dat er vanwege krimp op termijn een overschot aan woningen kan ontstaan. "Dit overschot zal zich manifesteren in het onderste segment van de markt, voor mensen met een krappe beurs. Dit zal leiden tot leegstand en/of stagnatie in de doorstroming op de woningmarkt."