Beveiliger in de rug getrapt en tand weg:werkstraf

Publicatie: vr 07 juni 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van Hollum, die op 2 september vorig jaar, twee personen waaronder een beveiliger mishandelde, kreeg vrijdag van politierechter René Janssen een werkstraf van 150 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. De Hollumer erkende dat hij vervelend was geweest, door in een discotheek in Nes water uit de kraan achter de bar te halen, terwijl hem dat was verboden.

Trap in de rug

Maar hij vond ook dat hij vervolgens erg hardhandig door de beveiliger naar buiten was gewerkt. ‘Hij pakte me onder zijn arm, aldus de verdachte. Buiten kwam het tot een schermutseling, waar nog twee personen bij betrokken waren. Toen het gevecht was afgelopen en de beveiliger terug naar binnen liep, trapte de Hollumer de man in de rug. Achteraf was die trap niet nodig geweest, besefte hij.

Verkeerde keelgat

Hij vond dat de aanleiding - het pakken van het water - niet in verhouding stond tot de reactie van de uitsmijter. Het was daarna nog niet klaar. Een mede-eilander maakte een opmerking die bij de verdachte in het verkeerde keelgat schoot. De man refereerde aan een confrontatie in het verleden, waarbij de verdachte er flink van langs had gekregen. ‘Hij vroeg of ik dat weer wou’, zei de Hollumer.

Voortand weg

Hij deelde een stevige vuistslag uit, in het gezicht van de andere man. Die had letsel aan de neus en er stonden een paar tanden scheef. Een voortand was helemaal weg. ‘Dan vraag ik me af hoe boos ben je dan?’, vroeg rechter Janssen. ‘Het was niet de bedoeling om zo hard te slaan’, antwoordde de Hollumer. Hij had veel gedronken, daardoor was hij snel getriggerd.

Boksschool

Tegenwoordig drinkt hij veel minder en leeft hij zich uit in de boksschool. En hij had spijt van alles. Straf had hij ook al gehad, vond hij zelf. ‘Het schuldgevoel was nog de zwaarste straf voor mezelf’, zei hij. Het was dan ook even schrikken toen officier van justitie Marco van den Broek zijn eis deponeerde: een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

4500 euro schadevergoeding

Van den Broek hield er rekening mee dat de Hollumer eerder al eens een boete had gekregen voor een mishandeling die veel overeenkomsten vertoonde met de zaak waarvoor de Hollumer vrijdag terechtstond. De rechter maakte er 150 uur gratis werken van. Janssen plaatste de verdachte onder toezicht van de reclassering. De man moet ook een behandeling volgen die gericht is op het omgaan met alcohol. En hij moet aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 4500 euro betalen.