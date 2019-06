Chihuahua-baasje deelt vuistslag uit

Publicatie: vr 07 juni 2019 13.23 uur

LEEUWARDEN - Het baasje van chihuahua Doutzen kwam vrijdag niet naar de zitting van politierechter Tom Wolters. De 58-jarige inwoner van Drachten zou op 2 oktober vorig jaar een vrouw een kaakslag hebben gegeven. De vrouw, eigenares van twee chihuahua's, zou de hond van de Drachtster een trap hebben gegeven, waardoor het dier op de rug belandde.

Niet aangelijnd

De Drachtster had tegen de politie gezegd dat hij de vrouw tegen de schouder had geduwd, als reactie op het schoppen van zijn hond. De vrouw had een heel ander verhaal: zij had verklaard dat ze chihuahua Doutzen, die niet was aangelijnd, met haar been als het ware aan de kant had geveegd. Zo wilde ze voorkomen dat de hond bij haar chihuahua's in de buurt kwam.

Dierenartsassisente

Vanuit het niets had de Drachtster haar met de vuist vol in het gezicht geslagen. Na de klap was ze duizelig en had ze hoofdpijn. Ze was bij een huisarts geweest, die had geconstateerd dat de vrouw letsel had. De vrouw is dierenartsassistente, mede daarom en vanwege het letsel oordeelde officier van justitie Rein Meinderts dat zij de meest betrouwbare verklaring had afgelegd.

Gevoel voor dieren

"Ik neem aan dat zij enig gevoel voor dieren heeft", aldus de officier. Hij eiste een boete van 500 euro. De rechter nam de eis over. "Het verhaal van het slachtoffer wordt ondersteund door de medische verklaring. Het letsel past bij een stomp", aldus Wolters.