Auto's in botsing op kruising Swarteweisein

Publicatie: vr 07 juni 2019 10.27 uur

TYTSJERK - Twee auto's zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising Swarteweisein bij Tytsjerk. De botsing vond plaats toen een vrouw vanaf Hurdegaryp (N355) links afsloeg richting Tytsjerk. Een andere bestuurster reed op dat moment over de kruising rechtdoor van Leeuwarden richting Hurdegaryp. Een aanrijding was het gevolg.

De rechtdoor rijdende auto werd aan de zijkant geraakt en maakte vervolgens een slag in de ronde. Het voertuig kwam op de weg tot stilstand nadat er nog een stoplicht werd geraakt. Beide bestuursters kwamen met de schrik vrij. De politie heeft een beschadigde auto van de kruising geduwd.

FOTONIEUWS