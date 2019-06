Resten van munitie ontdekt bij Zwartkruis

Publicatie: vr 07 juni 2019 09.38 uur

NOARDBURGUM - De nieuwe eigenaar van chaletterrein Zwartkruis heeft resten van munitie op het land aangetroffen bij opruimwerk. Het blijkt dat tijdens de Tweede Wereldoorlog er ooit een beschieting bij de brug en de voormalige vlasfabriek op het terrein heeft plaatsgevonden.

De eigenaar van het terrein en de haven wil nu een onderzoek laten uitvoeren om uit te sluiten dat er niet-ontplofte munitie aanwezig is. Dit in verband met werkzaamheden voor het vernieuwen van de aanlegplaatsen. Ook worden er palen in de grond aangebracht. Het college van B&W is bereid ervoor te zorgen dat de eigenaar een rijksbijdrage van 70% van de onderzoekskosten kan aanvragen.