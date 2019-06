Motor botst op quad op pier Holwerd

Publicatie: do 06 juni 2019 22.40 uur

HOLWERD - Op de Grandyk in Holwerd vond donderdagavond rond half tien een aanrijding plaats tussen een motor en een quad. Beide bestuurders hadden deelgenomen aan het evenement "kom naar de pier" waarbij zo'n zeshonderd motoren aanwezig waren.

De motorrijder zag, waarschijnlijk door de laagstaande zon, een van rechts komende quad over het hoofd en een botsing was het gevolg. De bestuurster van de quad werd door ambulancepersoneel in de ambulance nagekeken, maar ze hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. De bestuurder van de motor bleef ongedeerd.

FOTONIEUWS