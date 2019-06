Man (37) beledigt Tinder-vriendin: werkstraf

Publicatie: do 06 juni 2019 17.42 uur

LEEUWARDEN - Het bleek niet echt een gelukkige combinatie te zijn: datingapp Tinder en een 37-jarige verdachte uit Leeuwarden. De man moest donderdag voor de politierechter verschijnen omdat hij begin december vorig jaar een vrouw uit Burgum had beledigd omdat hij dacht dat hij werd afgewezen. Kort daarvoor had hij om dezelfde reden een andere vrouw bedreigd.

Suikerziekte

De Leeuwarder had de vrouw uit Burgum – met een Joodse achtergrond- op de dag dat haar overleden vader anders jarig zou zijn geweest, uitgemaakt voor ‘kankerjood’. De beledigingen – het bleef niet bij dat ene scheldwoord, de Leeuwarder had via Whatsapp ook nog gerefereerd aan de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog- kwamen hard aan. De Leeuwarder beweerde dat de vrouw over de telefoon iets had gezegd over zijn suikerziekte. ‘Het was actie, reactie’ , aldus de verdachte.

Functie bij de brandweer

‘Zij vond het verschrikkelijk om te horen, de hele familie van haar vader is in de oorlog vermoord’, verduidelijkte rechter Nynke Vlietstra. De verdachte antwoordde dat hij te laat had beseft dat het een bijzondere dag voor de vrouw was. ‘Heeft u dan twee keer achter elkaar de verkeerde vrouw getroffen of lag het aan u?’, vroeg de rechter. De reclassering maakte zich zorgen: de man zou het slachtoffer van alles hebben wijsgemaakt. Zo had hij gezegd dat hij een belangrijke functie bij de brandweer had.

GGZ

De Leeuwarder erkende dat hij hulp nodig had. Het lag hem er wat hem betrof vooral aan dat hij ‘een vertekend zelfbeeld’ had. Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij zich groter voordeed dan hij was. De reclassering achtte een behandeling noodzakelijk. Daar zag de rechter ook wel de noodzaak van in: de man moet zich bij de GGZ melden. Vlietstra legde een werkstraf op van 8 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een week, proeftijd drie jaar.