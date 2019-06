Dronken man rijdt onverzekerd rond

Publicatie: do 06 juni 2019 14.10 uur

DRACHTEN - Een 44-jarige automobilist uit Tijnje is dinsdagavond door de politie aangehouden omdat hij dronken zijn auto bestuurde. De man werd rond 18.00 uur betrapt op het Gangboord in Drachten. Aan het bureau blies hij 1265 ugl.

Hij had niet alleen te diep in het glaasje gekeken. Ook bleek na onderzoek dat zijn rijbewijs verlopen was. De auto was bovendien niet APK gekeurd en niet verzekerd. Er is proces-verbaal opgemaakt.