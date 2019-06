1 jaar cel geÃ«ist voor kopstampen op Noordkade

1 jaar cel geëist voor kopstampen op Noordkade

Publicatie: do 06 juni 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Heerenveen (24) die in de nacht van 4 maart vorig jaar betrokken was bij een mishandeling op de Noordkade in Drachten, hoorde donderdag een gevangenisstraf van een jaar tegen zich eisen. Officier van justitie Eelco Jepkema gaat er op basis van getuigenverklaringen vanuit dat de Heerenvener een andere man tijdens een vechtpartij op het hoofd heeft gestampt. Dat leverde volgens Jepkema een poging tot doodslag op.

Vervelend geweest

Het slachtoffer zou voor het uit de hand liep in het Engels onvriendelijkheden hebben geroepen. Zo zou de man, die net als de Heerenvener behoorlijk had gedronken, ‘I will fuck your mother’ hebben geroepen. In een van de uitgaansgelegenheden was de man ook al vervelend geweest en had hij tegen iemand ongeveer hetzelfde gezegd, maar dan ging het om de ‘girlfriend’.

Op hoofd gestampt

De verdachte was niet alleen, hij weigerde te zeggen wie er die nacht bij was. Hij zei dat hij het slachtoffer voor wilde zijn. ‘Ik dacht, het gaat me niet gebeuren dat hij me hier gaat neersteken’, zei de Heerenvener. Na de eerste klap was het slachtoffer op de grond gevallen. Daarna zou hij nog een paar keer tegen of op het hoofd zijn getrapt of gestampt.

Middelenverbod

Dat laatste wist de Heerenvener niet meer, hij dacht dat hij tegen het bovenlichaam had geschopt. De man heeft bijna een jaar in voorarrest gezeten. De officier eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest plus acht maanden voorwaardelijk. Verder zou de Heerenvener een middelenverbod - voor drugs en alcohol - opgelegd moeten krijgen en moet hij zich laten behandelen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 20 juni uitspraak.