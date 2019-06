Koningin MÃ¡xima bezoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma

Koningin Máxima bezoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma

Publicatie: do 06 juni 2019 11.47 uur

DOKKUM - Hare Majesteit Koningin Máxima brengt 4 juli 2019 een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma in Dokkum. Bouwgroep Dijkstra Draisma is winnaar van de Koning Willem I Prijs 2018 in de categorie MKB. Deze prijs beloont durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzettingsvermogen en stimuleert creatief en innovatief ondernemerschap. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Bouwgroep Dijkstra Draisma gelooft in de invloed van de bouw op een leefbare wereld. Respect voor ambachtelijk vakmanschap en aandacht voor innovatie en duurzaamheid gaan bij de onderneming hand in hand. Technologie en robots spelen een belangrijke rol in het creëren van energieleverende en verplaatsbare gebouwen. De duidelijke visie op de gasloze toekomst en het brede veld van initiatieven om hier oplossingen voor te realiseren, waarbij ook aandacht is voor de bewoners en de omgeving, werden door de jury als uniek bestempeld.

Tijdens het bezoek op 4 juli krijgt Koningin Máxima een toelichting op het werk van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Zij brengt een bezoek aan de vestiging in Dokkum, waar zich ook de fabriek bevindt met de gerobotiseerde productielijn, die samen met ketenpartners werd ontwikkeld. De Koningin spreekt met werknemers en krijgt een rondleiding door de fabriekshal. Thema’s die besproken worden zijn onder andere digitalisering, vakmanschap en sociale innovatie.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Koning Willem I Prijs wordt tweejaarlijks toegekend in de categorieën grootbedrijf en midden-en kleinbedrijf. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap beloont daarnaast duurzame innovaties van kleine of grote organisaties.